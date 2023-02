Nuevo terremoto se registra en Turquía

Reportan que fue de 5.0 grados

El lugar del epicentro fue en la ciudad de Antakya

¡NUEVO SISMO CAUSA TEMOR! Tras los acontecimientos que sucedieron hace unas semanas en Turquía, donde más de 47.000 personas perdieron la vida, señalaron que un nuevo terremoto se registró en Turquía. De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, se especificó que se cayeron varios edificios en el área donde ocurrió.

La tragedia sigue golpeando a Turquía y Siria, quienes después de haber vivido un fatal sismo y sus réplicas, siguen en búsqueda de los familiares que perdieron la vida y que, terminaron causando miles de pérdidas. Por el momento, los equipos de Gestión de Desastres y Emergencias, de nueva cuenta, el sismo que aconteció terminó ocurriendo en la frontera con Siria.

REPORTAN TERREMOTO EN TURQUÍA

Un sismo de 5.0 grados, golpeó de nueva cuenta a Turquía. De acuerdo con las declaraciones del portal The Sun, se reveló que la provincia de Hatay, fue la zona del epicentro. Hasta el momento, se conoce que varios edificios colapsaron poco después de que el temblor golpeó la zona del epicentro, que en el pasado también se vio afectado.

Hasta el momento, se conoce que el epicentro estaba en Defne, cerca de la frontera con Siria y en las afueras de la ciudad de Antakya, de acuerdo con declaraciones de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), según informó The Sun Us. Las autoridades no han proporcionado mayor información al respecto.