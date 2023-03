Las autoridades se encuentran buscando a las víctimas de este fatal incidente y declararon que los esfuerzos de auxilio a través de helicóptero no podrían realizarse, debido a las condiciones de clima y la intensa neblina, según informó el portal de noticias The Sun Us.

Al menos ocho personas murieron cuando dos botes de contrabando se acercaron a una playa de San Diego y uno volcó, y las tripulaciones buscan el domingo a unas siete víctimas adicionales, dijeron las autoridades e indicó la agencia The Associated Press. Poco después de que se informaron los hechos, en redes sociales se difundieron fotografías de los hechos.

Una mujer en uno de los barcos estilo panga llamó al 911 el sábado por la noche para informar que el otro barco se había volcado en las olas frente a Blacks Beach, según el suboficial de la Guardia Costera de los EE. UU., Richard Brahm e informó la agencia The Associated Press. Ante la llamada, las autoridades señalaron que la mujer declaró que quince personas estaban en el interior.

Daniel Eddy, subjefe de operaciones de San Diego Fire-Rescue, dijo que había un gran campo de escombros en Black’s Beach. Black’s Beach es propiedad conjunta de la ciudad de San Diego y el estado. El tramo de arena también se conoce como Torrey Pines City Beach y Torrey Pines State Beach, indicó la agencia The Associated Press.

Por otra parte, el suboficial de la Guardia Costera, Eddie Berrios, confirmó que ocho personas murieron y los equipos estaban buscando al menos siete más. No sabía qué tipo de botes eran, pero dijo que las pangas, pequeños botes abiertos con motores fuera de borda que se usan en operaciones de contrabando, a menudo llegan a tierra allí, reveló AP.

“No pudimos levantar ningún helicóptero. Teníamos botes en el agua, pero con las primeras luces, una vez que se despejen todas las condiciones, tendremos a la Guardia Costera aquí y al Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego y salvavidas haciendo una búsqueda conjunta en el agua en busca de posibles víctimas que queden”, declaró Daniel Eddy y citó The Sun.

Naufragio San Diego víctimas: ¿Hubo arrestos?

No estaba claro si se realizaron arrestos y se desconocía la nacionalidad de los pasajeros. Los cruces ilegales se han disparado bajo la presidencia de Joe Biden, con muchos inmigrantes que se entregan a los agentes de la Patrulla Fronteriza y son liberados en los Estados Unidos para llevar sus casos a la corte de inmigración, indicó The Associated Press.

"No está claro cuántas personas llegaron a la costa ni cuántas víctimas se encontraron", reveló Daniel Eddy y citó The Sun Us. Por el momento, las condiciones climatológicas han impedido una gran búsqueda en torno a la situación y por ello, las autoridades no se encuentran seguro ante el número de desaparecidos.