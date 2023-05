El número de muertos por un ataque de decenas de hombres armados en el estado de Plateau, en el centro norte de Nigeria, llegó a 80, dijeron las autoridades locales el jueves, y los sobrevivientes siguen buscando cuerpos días después del incidente, según la información de la agencia The Associated Press.

No es la primera vez que ocurre un suceso como este en Nigeria, en meses pasados se reportó que grupos de rebeldes estaban atacando poblados e intentan salvaguardarse. El conflicto armado continúa y es por esa razón, que las autoridades intentan frenar la situación luchando por los poblados que son atacados por estos grupos.

Tras el ataque, varias personas comenzar a buscar a sus seres queridos con la esperanza de encontrarlos con vida. Al momento, no dieron a conocer si había niños involucrados en el fatal incidente. Las autoridades, señalaron que el incidente provocó la búsqueda de los cuerpos entre familiares, quienes reportaron las desapariciones.

Los hombres armados atacaron varias aldeas en el remoto distrito Mangu de Plateau durante el ataque que comenzó el lunes y duró hasta el martes, según los residentes. Los entierros continuaron el jueves en partes de Mangu ubicadas a 60 kilómetros (37 millas) de Jos, la capital del estado, informó The Associated Press.

Ataque Nigeria múltiples víctimas: ¿Qué se conoce de los responsables?

Al momento, la agencia The Associated Press detalló que que siete sospechosos habían sido arrestados. Fue una “situación de disparos esporádicos en una vasta área de diferentes pueblos”, de acuerdo con las declaraciones de Alabo Alfred, el portavoz del comando. No se revelaron mayores detalles ante la investigación que se realiza al respecto.

La crisis de seguridad en las regiones del noroeste y central del país ha sofocado el desarrollo de Nigeria, a pesar de su estatus como la economía más grande de África y uno de sus principales productores de petróleo, destacó la agencia AP. Ante las múltiples situaciones riesgosas, las autoridades nigerianas siguen en búsqueda de poder poner fin a la inseguridad del país.