Reportan múltiples sismos en EEUU en menos de 24 horas

El más reciente de estos fue el de magnitud 2.6 a las 8:28 am (UTC-06:00).

Estos eventos, aunque no han provocado daños significativos, han mantenido en alerta a los residentes de las zonas afectadas.

Ambos movimientos, fueron reportados en niveles superficiales con profundidades menores a 7 km.

Según el sistema Did You Feel It? (DYFI) del USGS, estos movimientos fueron percibidos débilmente por los residentes locales, sin causar daños visibles.

La actividad sísmica en Estados Unidos es constante, especialmente en la costa oeste, que se encuentra sobre la zona de subducción entre la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico.

Sin embargo, el aumento de sismos reportados en un lapso tan corto ha generado incertidumbre entre la población, aunque las autoridades no han emitido advertencias de réplicas o nuevas amenazas.