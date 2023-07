De acuerdo con los detalles del medio local KVIA-TV, la policía dio un informe preliminar señalando que eran ocho personas heridas por el tiroteo, aunque más tarde confirmaron que solo seis recibieron impactos de bala. Aunque la agencia The Associated Press, también indicó que fueron ocho personas heridas. Al momento, no hay declaración oficial de las autoridades.

«Un tiroteo en una fiesta en Texas hirió a ocho personas el viernes por la noche», fue el informe que brindaron medios locales y citó la agencia The Associated Press (AP), tras el fatal incidente. Por el momento, se desconoce la identidad de las personas que están involucradas y se espera un reporte oficial de las autoridades.

En torno a las personas que resultaron heridas, señalaron en un último informe que algunas terminaron negándose ir a hospitales y las que fueron trasladadas, se encuentran con heridas que no amenazan sus vidas. Tanto la policía de El Paso, como el Departamento de Bomberos de El Paso, no dieron declaraciones al respecto. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Tiroteo El Paso Texas: ¿Qué información circuló sobre las víctimas?

Un operador del Departamento de Bomberos de El Paso le dijo a la estación KVIA-TV que tres víctimas sufrieron heridas graves y otras tres sufrieron heridas leves, mientras que las condiciones de los otros dos no se conocieron de inmediato, señaló The Associated Press. Por el momento, no hay arrestos reportados. En redes sociales, circuló las imágenes del suceso.

«Actualmente, varias agencias de aplicación de la ley y personal de emergencia han respondido a un incidente en el que ocho personas resultaron heridas como resultado de un tiroteo que ocurrió en una fiesta en una casa de menores en El Paso, Texas», señaló RAWSALERTS, en un reciente tuit mostrando las imágenes del tiroteo. Archivado como: Tiroteo El Paso Texas