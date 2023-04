Reportan mujer armada en la Trump Tower en Chicago

Autoridades respondieron a un llamado de emergencia luego de que reportaran a una mujer armada al interior de la Trump Tower de Chicago. De acuerdo al portal del medio The U.S. Sun, el Departamento de Policía de Chicago recibió el reporte desde el Trump International Hotel and Tower.

De acuerdo al medio de The U.S. Sun policía de Chicago respondió al llamado de emergencia que señalaba la presencia de una mujer armada al interior del rascacielos durante el medio día del miércoles. Además del Departamento de Policía, equipo de SWAT se vio en la escena.

Reportan a mujer armada en la Trump Tower en Chicago y autoridades responden al llamado

Sin embargo, dos fuentes policiales informaron a The US Sun, que el equipo SWAT no fue llamado para atender la situación en la Trump Tower. Señalaron que esa dependencia había acudido a lidiar con un incidente doméstico aislado que no se relacionaba en lo absoluto con la mujer armada en el rascacielos.