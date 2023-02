Tras derribar varios globos espías provenientes de China y que entraron al espacio de Estados Unidos, se dio a conocer un nuevo evento que podría indicar la constante vigilancia que existe entre las naciones. De acuerdo con el portal de noticias New York Post, en Hawái se vislumbraron unas extrañas luces que terminaron siendo identificadas como un gran rayo láser.

Este suceso aconteció el mes de enero y la información, recientemente, salió a la luz. El suceso se dio a conocer un día después de que Estados Unidos obtuviera el permiso de Canadá para derribar un objeto no identificado en el cielo y en días pasados, confirmara varios globos aerostáticos “espías” que ingresaron a la nación.

¿SE ACERCA UNA GUERRA? Estados Unidos y China, se encuentran en un momento complicado debido a los roces que existen por las apariciones de objetos voladores no identificados en el cielo del país. Por ello, causó sorpresa conocer que Hawái se vio afectado por este suceso al registrar en su cielo nocturno unas “luces” que se cree provienen de un sistema de inteligencia chino.

“Según el Dr. Martino, Anthony J., científico de la NASA que trabaja en ICESat-2 ATLAS, no es por su propio instrumento, sino por otros. Sus colegas, el Dr. Alvaro Ivanoff y otros, hicieron una simulación de la trayectoria de los satélites que tienen un instrumento similar y encontraron un candidato más probable como el instrumento ACDL por el satélite chino Daqi-1/AEMS.”, reveló NAOJ.

El Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés), una organización conjunta de Estados Unidos y Canadá que comparte la defensa del espacio aéreo de las dos naciones, detectó el objeto volando a una altitud muy elevada sobre Alaska el viernes por la noche, dijeron funcionarios estadounidenses. Cruzó al espacio aéreo canadiense el sábado, informó The Associated Press.

Reportan luces Hawái China: ¿Saben qué sobrevolaba el cielo?

Se cree que al menos uno de los objetos derribados es un globo espía de China, pero los otros dos no han sido identificados públicamente. Aunque Trudeau dijo el sábado que el objeto era “no identificado”, un portavoz del NORAD, el mayor Olivier Gallant, indicó que las fuerzas armadas habían determinado de qué se trataba, pero no darían detalles, informó AP. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Trudeau dijo que las fuerzas canadienses recuperarían los restos para estudiarlos. El Yukón es el territorio canadiense más occidental y una de las partes menos pobladas del país, detalló The Associated Press. Según indicó el NYP, los objetos que sobrevolaron no se sabe si pertenecen a China. Archivado como: Reportan luces Hawái China