De acuerdo con el portal de noticias The Sun Us, una de las afectaciones principales se registró en Long Wharf , donde el agua alcanzó varias pulgadas y provocó varios problemas en el lugar. Varios negocios registraron daños debido a las inundaciones por parte de la marea alta en el puerto.

La tormenta invernal causó severos daños alrededor del país y algunas partes resultaron con mayores daños que otras. En Boston, Massachusetts, se informó que las lluvias causaron inundaciones debido al ciclón bomba que se registró, pero no fue la única situación que ocurrió en el lugar, sino que también recortes de energía y cierre de paso para transitar.

¿Cortes de energía?

Las inundaciones que fueron provocadas por la lluvia, no solo afectaron a los negocios, sino que también se especificó que hubo alrededor de 71,000 apagones en el estado de Massachusetts en la mañana de este viernes, indicó The Sun US. Por ello, se dio a conocer que diversos servicios se cancelaron debido a los apagones de energía. También, especificaron que el mal clima continuará.

“Una advertencia de tormenta eléctrica severa está vigente para partes de nuestra área hasta el 23/12, a las 6:15 p.m.”, especificó el experto en clima, Kevin Lemanowicz, del canal local Boston 25. Por el momento, las autoridades también han advertido a los pobladores sobre el clima extremo que se localiza en la ciudad.