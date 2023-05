Cincuenta y dos personas que se encontraban en el hostal Loafers Lodge de Wellington ya han sido localizadas, pero los bomberos siguen buscando a otras , según ha informado el director del distrito de bomberos y emergencias de Wellington, Nick Pyatt e informó la agencia The Associated Press.

¿Podría aumentar el número de muertos?

El Primer Ministro, Chris Hipkins, declaró al informativo matinal AM que tiene entendido que se confirmó la muerte de seis personas y que es probable que haya más. La policía declaró que aún no tiene un recuento exacto del número de muertos, informó la agencia The Associated Press. También, declararon que se encuentran pidiendo por las víctimas.

“Nuestros más sinceros pensamientos en este momento están con las familias de los que han perecido y con nuestros equipos que valientemente rescataron a los que (pudieron) e intentaron rescatar a los que no pudieron”, dijo Pyatt a los periodistas e informó la agencia. Por el momento, la investigación sigue en curso.