Agentes de policía se encuentran en enfrentamiento con el sospechoso desde el viernes diez de marzo tras responder a un llamado por asalto con arma mortal. Sin embargo no han logrado aproximarse al sospechoso, los negociadores se encuentran en el lugar, sin embargo el tirador no ha salido del lugar.

La policía de la ciudad de Los Ángeles se encuentra reportando el estado en el que se encuentra la situación con el tirador. ABC News reporta que el sospechoso se encuentra atrincherado, sin embargo las negociaciones con el sospechoso no han dado resultados por lo que aún no hay un detenido.

Autoridades reportan hombre atrincherado en EEUU, luego de que la policía de Los Ángeles se encontrara respondiendo a un llamado por asalto con arma mortal, se han visto envueltos en una tiroteo de maratón. Y es que tras más de 48 horas de lidiar con el sospechoso aún no tienen a ningún detenido.

De acuerdo a información obtenida por ABC news , el diputado Miguel Meza declaró lo siguiente: "Cuando llegaron, el sospechoso los recibió con disparos y los agentes devolvieron el fuego en ese momento". además señaló que no sabían si se trataba de su hogar o de familiares la vivienda en la que se atrincheró.

Han evacuado a residentes de los alrededores

Para evitar alguna tragedia relacionada a los tiroteos de parte del hombre atrincherado, autoridades han comenzado con la evacuación de los residentes de los alrededores. Vecinos comenzaron a dejar sus hogares a los cuales aún no se les permite regresar, la cuenta de la oficina del Sheriff compartió una imagen de una mascota que fue dejada en el camino tras la evacuación.

No se han reportado victimas por los disparos entre el sospechoso y los agentes de policía. Sin embargo se ha informado que una mujer víctima del tiroteo ha sido trasladada a un hospital local por una herida que no era de bala, de momento no han revelado que fue lo que ocurrió con ella.