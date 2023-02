“Él se fue en el vehículo de nosotros, que andaba mi hijo”, informó la madre del joven, señalando a un amigo cercano de Wilber Cáceres-Martínez, había cometido el acto en contra del hispano. “Se fue a la fuga y me dejó a mi hijo, que se me fuera muriendo allí”, declaró la mujer en entrevista con Telemundo 62, Filadelfia. Archivado como: Hispano apuñalado pizzería Filadelfia

Hispano apuñalado pizzería Filadelfia: “Yo quiero justicia”

Lucas Cáceres, padre de Wilber, declaró que desea justicia para la muerte de su hijo. En la entrevista que ofrecieron a Telemundo, detallaron que esperan que no salga para “que no le hagan daño a otra persona inocente”. Por ello, piden que las autoridades no ignoren el caso y den una sentencia justa al que fue amigo de su hijo.

"Que hagan un ejemplo y le dejen caer todo el peso de la ley. Que no vea la luz del sol, aunque lo perdonamos, para que no salga a hacer daño a otra persona inocente. Yo quiero justicia. Todo lo que le puedan dejar ahí trancado para que no pueda herir a otras familias. Él no sabe lo que ha hecho", indicó el padre del joven a Telemundo 62, Filadelfia.