Reportan 11 heridos por colapso de rampa en Maine

Reportan heridos tras colapso en Maine

Autoridades investigan trágico suceso

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos

Autoridades de Maine, informaron que alrededor de once personas se encuentran heridos por el colapso de una rampa y que generó el pánico de los presentes.

Este incidente ocurrió mientras que las personas se encontraban visitando el área debido al evento anual del recorrido por los faros de Maine.

La policía, al igual que equipos de rescate acudieron al área afectada para salvar a las víctimas de este colapso. Se desconoce las identidades de los afectados.

La rampa de madera que fue colocada, pertenece al faro de Doubling Point en Arrowsic. Al momento, continúan las investigaciones de este hecho.

COLAPSA RAMPA EN RECORRIDO ANUAL

Una jornada que debía ser de alegría y admiración se convirtió en una pesadilla cuando una rampa de madera colapsó en medio de recorrido y reportaron heridos.

De acuerdo con The Associated Press (AP), once personas resultaron heridas durante un evento anual que fomenta los recorridos por los faros de Maine.

La pasarela de madera se derrumbó el sábado en el faro de Doubling Point en Arrowsic, informó AP. Tras los hechos, las autoridades acudieron al área.

El subjefe del Departamento de Bomberos de Bath, Chris Cummings, fue quien informó la tragedia a los medios de comunicación en el área.