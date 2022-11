El ex líder de Pakistán resultó herido

Se encontraba en una marcha protestante

Esperan más detalles de su estado de salud

Una lamentable noticia se ha esparcido rápidamente, se trata de una peligrosa situación en la que se encuentra el ex líder pakistaní. Reportan herido al ex primer ministro Imran Khan tras ataque con armas en Pakistán, te contamos los detalles.

Un pistolero hirió a tiros este jueves al ex primer ministro paquistaní Imran Khan y a algunos de sus seguidores, informó la policía y un dirigente de su partido. Khan fue herido en la pierna, justo arriba del pie, cuando iba a bordo de un camión, pero no de gravedad, indicó el funcionario Asad Umar, según Agencia The Associated Press.

Reportan herido al ex primer ministro Imran Khan

La identidad del atacante, que fue arrestado en el lugar, no se divulgó hasta el momento. Se detalló que ningún grupo se ha atribuido el atentado. La policía además dijo que el atentado ocurrió en el distrito Wazirabad de la provincia de Punjab, según Associated Press.

HAY QUE SABER

Diversos medios de comunicación detallaron que donde Khan viajaba en un convoy de camiones y carros hacia la capital, Islamabad, como parte de su campaña para presionar al gobierno a convocar a elecciones tempranas y buscar soluciones.Reportan herido Imran Khan.