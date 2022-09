Reportan fuerte sismo en Taiwán

El sismo derribó algunas estructuras

Fue registrado al suroeste del país

REGISTRAN FUERTE SISMO. En Taiwán, los habitantes no lograron dormir al registrarse un fuerte sismo de 6.4 grados en escala de Richter que causó un par de daños al suroeste del país. En los primeros reportes, se indicó que el movimiento telúrico fue superficial, por lo que terminó sintiéndose con mayor fuerza en algunas partes de la nación.

Las autoridades comenzaron con las movilizaciones para desestimar grandes daños y confirmar si hay heridos de gravedad. En aquel momento, continuaron los registros por parte de los elementos de protección civil; en redes sociales, los internautas no han dudado en compartir imágenes del momento en que ocurrió el temblor.

INTENSO SISMO OCURRE EN TAIWÁN

