Reportan fuerte sismo de magnitud 5.1 en Texas y declaran desastre

Sweetwater y Abilene también han reportado sentir el temblor, con poblaciones de 10,809 y 125,182 respectivamente.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) emitió una alerta verde por muertes y pérdidas económicas relacionadas con el sismo, indicando que la probabilidad de víctimas y daños es baja.

Sin embargo, advirtieron sobre la vulnerabilidad de algunas estructuras en la región, especialmente las construcciones de mampostería de ladrillo no reforzada y las de mampostería reforzada.

El USGS también midió el sismo con un nivel VI en la escala DYFI (Did You Feel It?), que evalúa la percepción del temblor por parte de la población.