Reportan fatal accidente de autobús de fiesta

El autobús involucrado en el accidente pertenecía a Just Becuz Entertainment Party Bus Service, una empresa con sede en Filadelfia.

PREOCUPACIONES POR LA SEGURIDAD

Hasta el momento, no se han presentado cargos relacionados con el accidente. Los residentes locales han expresado su preocupación por la seguridad en este tramo de la carretera.

Algunos señalan que los accidentes son demasiado frecuentes en la zona, especialmente durante la construcción de la autopista entre 136 y 543 en la I-95.

Además, se han planteado preguntas sobre la seguridad del autobús, particularmente sobre por qué la puerta trasera estaba bloqueada con madera.

Hasta el momento, Just Becuz Entertainment Party Bus Service no ha respondido una solicitud de The Sun por comentarios al respecto.