Funcionarios ofrecieron los detalles

¿Se temía esto en plenas elecciones?

Inconsistencias en máquinas para votantes

En plena jornada electoral una de las más temidas inconsistencias ha comenzado a ser anunciada por parte de funcionarios y votantes. Ante esto, reportan fallos en máquinas de votación en varios estados de EEUU, ¿lo que se temía de las elecciones?

El último día para votar en las elecciones intermedias estadounidenses comenzó este martes con algunos contratiempos. Con las urnas abiertas en la mayor parte del país, se registraron problemas ‘típicos’ de cualquier jornada de votación.

Reportan fallos en máquinas de votación en varios estados de EEUU

Por ejemplo, había máquinas de recuento de votos que no estaban funcionando en un condado de Nueva Jersey y en otro en Arizona, lo que requirió potencialmente el conteo manual, y algunas casillas de votación en Pensilvania se demoraron en abrir porque los trabajadores llegaron tarde, según Agencia The Associated Press.

“Estas son cosas que vemos en cada jornada electoral”, afirmó Susannah Goodman, directora de seguridad electoral de Common Cause, una organización que aboga por el acceso al voto. “No hay nada muy preocupante esta mañana”, agregó.