¡Explosión a gran escala! Reportan múltiples heridos en Youngstown, Ohio

¿Cuántas víctimas se dieron a conocer?

La explosión en Youngstown, que ocurrió alrededor de las 2:45 pm, dañó un edificio y voló la fachada, informó WKBN-TV.

Los bomberos ayudaron a algunas personas a salir del edificio, que alberga un banco en la planta baja y también algunos apartamentos.

Los siete heridos fueron trasladados al Mercy Health Hospital en Youngstown.

Un portavoz del hospital dijo que una persona se encontraba en estado crítico, pero no dio más detalles, según indicó The Associated Press.