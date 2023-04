De acuerdo con la agencia The Associated Press, se informó que un artefacto explotó el lunes cerca de una estación de la Policía en Colombia y dejó un muerto y varios heridos, según el balance preliminar de las autoridades. El suceso ocurrió al mediodía en el centro de la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.

La detonación ocurrió en el parque Mercedes Ábrego, en pleno centro de la capital del departamento de Norte de Santander, a unos 70 metros de una estación de la Policía, en un momento de mucha concurrencia de personas. El artefacto había sido abandonado dentro de un contenedor de la basura, señaló la agencia The Associated Press.

Explosión Colombia múltiples víctimas: ¿Un conflicto con la violencia?

En la ciudad fronteriza de Cúcuta han ocurrido recientemente otras explosiones en varias zonas de la ciudad, usualmente relacionadas con extorsiones a comerciantes, indicó The Associated Press. Por su parte, el coronel Ramírez habló sobre el protocolo que se realizó en este hecho para asegurar la seguridad de las personas y asegurar que no hay más artefactos en el sitio.

“El protocolo que se realiza porque, pues no se puede descartar por eso en la zona y se está haciendo el procedimiento correspondiente con el fin de descartar la presencia algún otro artefacto explosivo. (…) nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y precisamente esta es la respuesta de los violentos al trabajo organizado y mancomunado que tenemos en la ciudad”, indicó el coronel Ramírez y citó Infobae.