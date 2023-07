Reportan dos accidentes aéreos en EEUU con múltiples víctimas

De acuerdo a información obtenida por el portal de la agencia de noticias de The Associated Press, se ha dado a conocer que dos accidentes aéreos tuvieron lugar en EEUU. Fue durante el sábado 29 de julio que dos incidentes separados dejaron múltiples víctimas.

Señalan que la aeronave pertenecía a personas que habrían asistido a la convención anual de vuelo de la Asociación de Aeronaves Experimentales en Oshkosh. No obstante, la organización expresó en un comunicado que no habrían participado en una exhibición aérea.

Según la información obtenida por The Associated Press, un helicóptero Rotorway 162F y un girocóptero ELA Eclipse 10 se vieron envueltos en un choque poco después del mediodía en hora local en el Aeropuerto Regional Wittman en Oshkosh.

Reportan dos accidentes aéreos en EEUU

Sin embargo, ese incidente aéreo no fue el único registrado durante el sábado 29 de julio. Y es que de acuerdo a la información publicada por el portal de The Associated Press, se dio a conocer que otro accidente que resultó con víctimas mortales se había registrado más temprano.

Se dio a conocer que el mismo sábado, un avión se había estrellado más temprano en el lago Winnebago cerca de Oshkosh. Como resultado del accidente se reportaron dos personas muertas, según la oficina del sheriff. El accidente del avión norteamericano T-6 de un solo motor se encuentra bajo investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.