Britney Spears y Sam Asghari se separan

Britney Spears, podría divorciarse.

Sam Asghari, presentó solicitud.

Aparente infidelidad como causa.

Oops… I Did It Again! Una vez más, Britney Spears terminó con el corazón roto y una solicitud de divorcio en puerta de su gran mansión.

De acuerdo con TMZ, la cantante y princesa del pop, fue quien causó la ruptura en su matrimonio, aunque no se confirmó esta versión.

Según reveló el medio de espectáculos, la pareja tendría una relación tóxica que venía mermando la relación desde meses atrás, según fuentes cercanas.

Además, dieron a conocer una posible infidelidad como parte de la separación de la polémica pareja aparte de la diferencia de edad que había.

RUPTURA EN PUERTA

La cantante Britney Spears, vuelve a pasar por otro divorcio y esta vez, parece ser que la situación fue provocada por una infidelidad.

La agencia EFE, destacó que Spears, de 41 años, y Sam Asghari, de 29, se han separado después de 14 meses de matrimonio.

Fue por medio del portal de espectáculos TMZ, que se dio a conocer la ruptura de la pareja y la aparente razón por la que se llevará a cabo.

Aseguran que todo inició el pasado 28 de julio, cuando el reconocido bailarín salió del hogar que compartían y comenzó el proceso de divorcio.