Buscan a la hispana Jolissa Fuentes

La joven, de 22 años de edad, fue vista por última vez en una gasolinería

Familiares revelan que la buscaron hasta donde marca la señal el celular ¡BÚSQUEDA IMPLACABLE! Se reportó la desaparición de una mujer hispana, de 22 años de edad, identificada como Jolissa Fuentes. La joven fue vista por última vez mientras se encontraba en una gasolinería. En los boletines de ayuda que la familia ha puesto en diferentes puntos de Selma, California, dejan saber que iba a bordo de su automóvil cuando desapareció. Las redes sociales se están convirtiendo en un puerto seguro para la familia de Jolissa Fuentes en como poder pedir apoyo para localizar a la joven y dar con su paradero lo más rápido posible. El caso ha generado la ayuda de diferentes partes del país, donde comenzó a difundirse la notifica de la desaparición de la joven hispana y tomó mayor fuerza, tras informarse la muerte de Kiely Rodni, de 16 años de edad. BUSCAN A JOVEN HISPANA Tras la muerte de Kiely Rodni, una nueva desaparición vuelve a generar angustia en el país. Se trata del caso de Jolissa Fuentes, de 22 años de edad y quien fue vista por última vez en una gasolinería mientras compraba comida; la joven hispana, fue vista por última vez el pasado 7 de agosto y los familiares han proporcionado mayor información sobre el caso, indicó The Sun. Las autoridades de Selma, ofrecieron una captura del último video de Jolissa antes de su desaparición. La imagen pertenece a un circuito de seguridad por parte de la gasolinería y se observa como la joven está comprando los bocadillos; en las imágenes, se muestra a Jolissa con un top blanco y el cabello suelto, mientras se encuentra pagando los objetos que tomó.

¿Qué ocurrió con Jolissa? La hermana de Jolissa, Irene Fuentes, se encuentra activa en redes sociales compartiendo información sobre el caso de desaparición que envuelve a su familia. La joven compartió un minuto a minuto de su hermana antes de desaparecer y declaró que fue lo último que saben de Jolissa; de hecho, la familia abrió un espacio en Facebook donde han estado comunicando las últimas noticias del caso. “Hola a todos, así que yo como su hermana, esto es lo que sé que son HECHOS: Alrededor de las 3:30 a.m., mi hermana llegó a casa de la fiesta de sus amigos; 4:00 de la mañana, ella salió de nuestra casa y es vista en cámara saliendo de la cochera dirigiéndose por la calle Nebraska; 5:24 y 5:25 a.m., ella me llamó por video en el messenger de Facebook, pero desafortunadamente estaba dormida así que no le contesté”.

¿Creen que está secuestrada? La familia de Jolissa no pierde la esperanza de poder encontrarla con vida y fue su madre, Norma Núñez, quien ofreció declaraciones a The Sun donde declaró que tiene la sospecha que Jolissa podría estar secuestrada. En la entrevista que ofreció al medio de comunicación, señaló que no cree que esté muerta la joven y por ello, se encuentra luchando para dar con su paradero. “Definitivamente, creo que es víctima de un crimen. Creo firmemente que alguien la tiene. Pero no creo que esté muerta. No siento eso. Su abuela no siente eso. Creo que está en problemas y necesita que la encontremos”, declaró Norma al medio de comunicación tras la desaparición de su hija, al cumplirse más de 21 días sin noticias.

El equipo experto en buceo, Adventures With Purpose (AWP), se unió a la búsqueda de Jolissa Fuentes. Este grupo es famoso por sus búsquedas y vlogs en YouTube; además, hace un par de semanas ayudaron en la búsqueda de Kiely Rodni y desafortunadamente, revelaron que la joven fue encontrada sin vida en el interior de una embarcación. La familia de Jolissa, obtuvieron su apoyo y afortunadamente, no encontraron a la joven en las aguas de Selma. "Hola a todos, ya que estoy seguro de que todos saben Adventures with Purpose no encontraron nada en las aguas donde el teléfono de Jolissa hizo ping. Estoy tan feliz de que ella no esté allí, pero ahora estamos de vuelta a buscarla por cualquier y por todas partes en este punto", informó la hermana de Jolissa, Irene.

Desde Instagram, Facebook, Twitter y GoFundMe, la familia de Jolissa Fuentes no escatima para dar con su paradero. En GoFundMe, la familia Fuentes abrió un sitio de donaciones para poder seguir solventado los gastos que está produciendo la desaparición de su hija; en el escrito, agradecen a cada persona que apoye en la búsqueda de su hija. "Primero que nada gracias Jesús por tu amorosa gracia, esta es mi hija Jolissa Fuentes, que desapareció desde el domingo 7 de agosto de 2022. Estamos perdidos sin ella, pedimos la ayuda del público para financiar los esfuerzos en la búsqueda de mi Jolissa. Todo lo que Dios ponga en su corazón se agradece. Por favor ayuden a traer a mi niña de vuelta a casa", indicó Norma Núñez en el sitio de donaciones.