Los datos fueron revelados por autoridades de protección civil

Los hechos ocurrieron en la cordillera de Los Andes

Familias preocupadas por el paradero de los desaparecidos

La lamentable noticia se confirmó a través de autoridades de Protección Civil del estado de Táchira, ubicado en el oeste de Venezuela. Detalles reportan desaparición de familias venezolanas en Los Andes tras retiro espiritual, te contamos los detalles.

Según The New York Post, serían más de una docena de personas están desaparecidas en Venezuela después de no regresar de un retiro espiritual en las montañas de los Andes, dijeron las autoridades. Se cree que entre 16 y 20 personas, incluido un bebé recién nacido y varios niños pequeños, han estado desaparecidas desde el 22 de agosto, informó la BBC.

Reportan desaparición de familias venezolanas en Los Andes tras retiro espiritual

Los vecinos de La Grita, en el estado venezolano de Táchira, dijeron a los medios locales que las familias inicialmente se dirigieron a las montañas para un retiro espiritual de cuatro días. El alcalde de la localidad, que se encuentra a 4.725 pies de altura, calificó de “muy sospechosa” la desaparición de las familias.

“Hay varias teorías, pero no sabremos qué sucedió realmente hasta que las investigaciones hayan concluido”, dijo el alcalde Juan Carlos Escalante a los medios de comunicación sobre la desaparición según detalla el medio The New York Post.