Entre los informes, se destacó que al menos 16 personas murieron , incluido un niño, y cuatro resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio en la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, según medios estatales sirios, e informó la agencia The Associated Press. En las declaraciones que se brindaron, se destacó el trabajo de los equipos de emergencia en esta tragedia.

En la madrugada de este domingo, un edificio de cinco pisos terminó colapsando. De acuerdo con el portal de noticias The Sun Us, se destacó que los bloques se derrumbaron debido a la fuga de agua que hubo en la estructura Hasta el momento, se conoce que dentro del edificio vivían alrededor de 7 familias.

La problemática surgió debido a que las filtraciones de agua habían debilitado los cimientos de la estructura, según reportaron los medios locales y citó The Associated Press. En Twitter, se dio a conocer el clip de los trabajos de las autoridades para rescatar las familias que resultaron afectadas por el derrumbe.

El edificio de cinco pisos, donde vivían unas 30 personas, estaba en el vecindario de Sheikh Makshoud, controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias, un contingente de liderazgo kurdo y con apoyo de Estados Unidos, informó la agencia The Associated Press. El incidente sorprendió a las familias quienes iban despertando cuando ocurrió el incidente.

Colapso edificio víctimas Siria: ¿Una consecuencia de la guerra?

Por otra parte, The Sun Us, informó que una agencia de noticias kurda dijo que cinco niños estaban entre los muertos. Hasta el momento, no hay un posicionamiento oficial sobre la pérdida de vidas humanas tras el derrumbe. Este suceso fue tomado como una consecuencia de la guerra que se desató en el país y que cobró la vida de sus habitantes.

Muchos edificios en Alepo quedaron destruidos o sufrieron daños durante los 11 años de guerra en Siria, que ha dejado cientos de miles de muertos y desplazado a la mitad de los 23 millones de habitantes que tenía el país antes de la guerra. Alepo es la ciudad más grande de Siria, informó la agencia AP.