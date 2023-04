Un autobús de pasajeros que transportaba a decenas de miembros de un grupo de música se salió de una carretera y cayó en un desfiladero en el oeste de India el sábado, matando a 13 personas e hiriendo a otras 29, dijo la policía e informó la agencia The Associated Press. Tras darse a conocer el accidente, se dieron a conocer las imágenes del incidente.

¿Qué provocó el incidente?

De acuerdo con las declaraciones de Atul Zende, un oficial de policía, señaló que un autobús se dirigía a Mumbai, desde el estado de Maharashtra. Las autoridades declararon que los músicos se encontraban viajando hacia una presentación oficial, pero no aclararon cuantas agrupaciones iban en el bus.

El autobús se dirigía a Mumbai, la capital financiera de India, en el estado de Maharashtra, desde la ciudad de Pune, donde los músicos realizaron una actuación, dijo Atul Zende, un oficial de policía. La causa exacta del accidente no se supo de inmediato, informó la agencia The Associated Press.