De acuerdo con The Sun, este año se vio un incremento en el número de viajes en comparación con años pasados. Los expertos, declararon que las personas comenzarán a viajar debido a que iniciaron antes de tiempo a tomar sus vacaciones, según indicó el portal de noticias. Por esa razón, se espera que los aeropuertos sean un lugar difícil para los viajeros.

No es la primera vez que sucede, el año pasado ocurrió una situación similar pero en esa ocasión fue por la pandemia de COVID-19 que se estaba viviendo en esos momentos. En aquel momento , los vuelos eran escasos y no había personal en el lugar por los brotes de contagios que se estaban registrando; este año, es la primera vez que vuelve la “normalidad” y por ello, la situación empeoró.

Por otra parte, The Wall Street Journal informó que “la Administración de Seguridad del Transporte espera que los volúmenes de viajes de esta semana puedan acercarse a los niveles previos a la pandemia, con 2,5 millones de pasajeros o más pasando por los aeropuertos de EE. UU. en los días de mayor actividad”.

En esta ocasión, se reveló que alrededor de 500 viajes sufrirán retrasos e inclusive, declararon que se cancelaron 26 vuelos, según FlightAware. Pero, eso no fue suficiente sino que las cancelaciones iniciaron desde el miércoles y declararon que se retrasaron más de 3.800 vuelos y se cancelaron 62, informó The Sun.

¿De lado las preocupaciones?

La fiebre de los viajes de Acción de Gracias volvió este año, ya que las personas tomaron aviones en cantidades que no se habían visto en años, dejando de lado las preocupaciones por la inflación para reunirse con sus seres queridos y disfrutar de cierta normalidad después de dos temporadas festivas marcadas por las restricciones de COVID-19, informó la agencia The Associated Press.

Sin embargo, cambiar los hábitos relacionados con el trabajo y el juego podría dispersar a las multitudes y reducir la cantidad habitual de estrés de los viajes festivos, destacó AP. Por ello, declararon que en algunas personas podrían obtener la oportunidad de trabajar a distancia y encabezaron un viaje a los aeropuertos o carreteras.