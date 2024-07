Reportan atropellamiento masivo con camioneta en Nueva York

La tranquilidad de la noche en Manhattan se vio interrumpida el jueves cuando una camioneta gris arrolló a varios peatones en el Lower East Side.

El incidente, ocurrió poco antes de las 9 p.m. en Water Street, entre las calles Montgomery y Jackson.

Además, dejó un saldo alarmante de siete personas heridas, cuatro de las cuales se encuentran en estado crítico.

Las autoridades actuaron rápidamente tras el atropellamiento y lograron detener a una persona de interés en relación con el incidente.

🚨#BREAKING: A pick up truck has crashes into Numerous pedestrians, resulting in serious injuries and a death

📌#Manhattan | #NewYork

Currently, numerous law enforcement and emergency personnel are on the scene in downtown Manhattan, New York, after a pick up truck crashes… pic.twitter.com/lBQZhshbMD

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 5, 2024