La agencia The Associated Press, destacó que la policía londinense informó de que se llevó a cabo una operación de detonación controlada como medida de precaución frente al palacio de Buckingham a última hora del martes, después de que un hombre fuera detenido allí, como sospechoso de poseer un arma ofensiva.

“Los agentes trabajaron inmediatamente para detener al hombre, que ha sido puesto bajo custodia policial”, declaró el comisario jefe Joseph McDonald en un comunicado. “No ha habido informes de disparos, ni de heridos entre los agentes o miembros del público”, informó el vocero y citó The Associated Press.

¿Una clara amenaza al rey Carlos III?

Se cree que el rey Carlos III y Camilla, la reina consorte, no se encontraban en el palacio de Buckingham en el momento de la detención. Las autoridades del palacio declinaron hacer comentarios, afirmando que el incidente era un asunto policial, señaló la agencia The Associated Press. Por el momento, continúa la investigación y la policía se encuentra aún en el lugar.

De acuerdo con el portal de noticias británico The Sun, el sospechoso, que fue arrestado, había estado gritando cerca del palacio: “voy a matar al rey”. Varios testigos reportaron que antes de que la policía hiciera la detención, él había estado tirando varios objetos dentro del hogar de la realeza. Las pertenencias se encuentran siendo revisadas por la policía londinense.