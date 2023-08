Reportan calor extremo en Dallas, Texas

En los datos que proporcionó la agencia The Associated Press, se estiman más temperaturas récord, esta vez en todo Texas, durante todo el domingo.

Las altas temperaturas no abandonarán a Estados Unidos, específicamente al estado de Texas, según informaron expertos en el clima.

Desde el año 2011, los expertos no habían registrado este tipo de grados en el estado de Texas.

Vendrían después de un máximo de 109 F (42,8 C) rompió el jueves un récord de 107 F establecido en 1951, informó el meteorólogo Tom Bradshaw.

Los máximos de 110 F (43,3 C) el domingo en Dallas romperían el récord actual de 107 F (41,7 C) cada día, ambos establecidos en 2011, indicó AP.

«No hay alivio a la vista»

Por su parte, el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Tom Bradshaw, informó que no hay descanso de las altas temperaturas.

«Realmente no hay alivio a la vista, hay algún indicio para fines de agosto», reveló Tom Bradshaw y destacó The Associated Press.

«Tal vez el Día del Trabajo, las altas temperaturas comenzarán a caer por debajo de los 100», expresó el meteorólogo y citó AP.

«Es posible ver temperaturas de más de 100 grados durante la primera quincena de septiembre, al menos de vez en cuando», destacó.