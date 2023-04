Dos helicópteros del ejército estadounidense se estrellaron el jueves en Alaska cuando regresaban de un vuelo de entrenamiento, el segundo accidente que involucra helicópteros militares en el estado este año, informó la agencia The Associated Press. En redes sociales, la noticia se dio a conocer poco después de que se difundió el comunicado oficial.

¿Qué se conoce del incidente?

Cada helicóptero transportaba a dos personas, dijo John Pennell, vocero del Ejército de Estados Unidos en Alaska. Pennell dijo que no tenía de inmediato ninguna otra información que pudiera compartir sobre la condición de los involucrados e informó The Associated Press. Al momento, tampoco se conoce la nacionalidad de los afectados.

Los primeros en responder estaban en la escena en el lugar del accidente, cerca de Healy, Alaska, señaló un comunicado del Ejército de EE. UU. en Alaska e informó The Associated Press. Los daños provocados por el helicóptero, siguen sin confirmarse por parte de las autoridades y se espera que en breve tiempo se conozca más al respecto.