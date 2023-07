Un helicóptero se estrelló en lago remoto

Las autoridades revelaron que no hay sobrevivientes

Cuatro personas iban al interior del helicóptero

NO HALLAN SOBREVIVIENTES TRAS EXHAUSTIVA BÚSQUEDA

Un helicóptero perdió control y terminó estrellándose en un lago remoto de Alaska, causando una rápida búsqueda por parte de las autoridades locales, quienes tenían conocimiento de que cuatro personas estaban viajando en la aeronave. Tras darse a conocer la noticia, la policía confirmó que ocurrió con los pasajeros.

«No se encontraron sobrevivientes después de que un helicóptero que transportaba a cuatro personas se estrellara en un lago poco profundo en la región de North Slope, de Alaska», declararon las autoridades y reveló la agencia The Associated Press (AP). Al momento, no se revelaron las identidades de las personas que estaban en la nave.