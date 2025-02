Reportan accidente de avión pequeño en Hampton, New Hampshire

Los registros meteorológicos de la mañana del martes indican condiciones de cielo despejado y viento moderado en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre interrupciones en la actividad aérea del aeródromo tras el accidente.

Los accidentes de aviación en aviones pequeños no son frecuentes en New Hampshire, aunque las autoridades mantienen estrictos protocolos de seguridad para este tipo de incidentes.

Las autoridades locales continúan en el lugar del incidente asegurando el área mientras se llevan a cabo las primeras investigaciones, señaló ‘NBC Boston‘.

Home surveillance video captures the moment of impact when a single engine plane crashes into trees near Reddington Landing while attempting to land at Hampton NH Airfield this morning…the pilot walked away from the wreckage…FAA is on scene and now investigating#7News pic.twitter.com/r6olyaIOj1

— Steve Cooper (@scooperon7) February 11, 2025