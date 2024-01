Avión se estrella en Canadá y reportan múltiples muertos

Reportan accidente de avión cerca de Canadá

El Servicio Forense confirmó múltiples muertos

No se conoce cuántas personas iban a bordo

Una tragedia aérea sacude los territorios del noroeste de Canadá, después de que un avión British Aerospace Jetstream sufrió un accidente.

La aeronave terminó estrellándose cerca de Fort Smith, donde el personal de emergencia acudió de inmediato ante la emergencia.

El Servicio Forense confirmó muertes, pero aún no ha revelado detalles de los hechos y se desconoce cuál es la cifra exacta.

Las autoridades, incluyendo la Junta de Seguridad en el Transporte y fuerzas militares, están llevando a cabo investigaciones.

El Servicio Forense de los Territorios del Noroeste en Canadá confirmó la existencia de muertes relacionadas con un incidente aéreo.

Esto ocurrió el martes cerca de la comunidad de Fort Smith, según informó la agencia The Associated Press. Al momento se especuló de diez personas muertas, según The Voice Of Denendeh.

Sin embargo, el organismo no ha revelado la cantidad de víctimas, indicando que primero deben notificar a los familiares más cercanos antes de hacer pública esta información.

Al momento, las autoridades mantienen hermetismo sobre la aeronave que sufrió el trágico percance y se desconocen las causas que lo provocaron.