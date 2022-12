“Una avioneta se estrelló en Beards Creek”, indicó el reporte del Departamento de Bomberos del Condado de Anne Arundel, en Maryland. El incidente ocurrió en a unas 32 millas al norte de Baltimore, según indicó The Sun Us. En redes sociales, surgieron las imágenes en redes sociales donde se muestra el incidente y como quedó en el lago congelado.

Accidente avioneta Maryland: ¿Una advertencia para los civiles?

The Sun Us, anunció que piloto no identificado fue rescatado y sufrió lesiones que no ponen en peligro su vida, al igual destacaron que este incidente se produce cuando la región de Maryland sigue con los estragos de la tormenta invernal que azota al país. Por su parte, el Departamento de Bomberos sigue dando advertencias a los habitantes para que no se acerquen a los lagos congelados.

“Aunque parezca tentador, el hielo fino es muy peligroso. Por favor, manténgase alejado de los arroyos congelados del condado. No es seguro estar en ellos. ¡Queremos que todos tengan unas vacaciones seguras!”, informó el Departamento de Bomberos del Condado de Anne Arundel en Maryland, en un tuit. Archivado como: Accidente avioneta Maryland