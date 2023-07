De acuerdo con las declaraciones de medios locales, señalaron que la avioneta se estrelló el miércoles por la mañana cerca de West 183rd Street y Waverly Road, a unas cinco millas de New Century AirCenter. Al momento, continúa la investigación de los hechos por parte de las autoridades.

«Un paciente, notificado como un hombre de 68 años, fue transportado a un hospital del área en condición estable con lesiones en la espalda y la cara», declaró el médico del condado de Johnson, después de notificarse el incidente en el área y citó KSHB. Por el momento, la policía del condado no reveló más información al respecto.

«El piloto del avión pudo salir del vehículo accidentado y está caminando», reveló el portavoz de la policía del condado de Jonhson, en Kansas, y citó KSBH . Ante los hechos, no se reveló la identidad del sujeto. Archivado como: Accidente avioneta Kansas

Accidente avioneta Kansas: ¿Continúa el pánico por accidentes aéreos?

El incidente en Kansas no fue el único esta semana. De acuerdo con la agencia The Associated Press, una avioneta se estrelló el jueves en una zona boscosa cerca del lago Ozarks en el centro de Missouri, matando a dos de los tres ocupantes. El accidente ocurrió poco después del mediodía, poco después de que el avión despegara del aeropuerto Grand Glaize en Osage Beach.

Ante los hechos, notificaron que murieron Hayden Ritchhart, de 22 años, de Carrollton, Missouri, y Evan Vandiver, de 19, de Richmond, Missouri, dijo la policía. Gary Vandiver, de 54 años, de Richmond, sufrió heridas graves, informó AP. Archivado como: Accidente avioneta Kansas