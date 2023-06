«Un autobús que transportaba a personas mayores a un casino colisionó el jueves con un camión semirremolque en un cruce de autopista en una zona rural de la provincia canadiense de Manitoba, causando la muerte de 15 personas e hiriendo a otras 10», según informó la policía y citó The Associated Press.

Las autoridades locales se encuentran investigando los sucesos que ocurrieron y por el momento, se desconoce que ocasionó la colación entre ambas unidades. Al igual, el nombre de las personas que perdieron la vida no se reveló a los medios de comunicación. Por el momento, las autoridades se encuentran investigando los sucesos que ocurrieron.

Rob Hill, comandante de la Real Policía Montada de Manitoba, declaró que el autobús transportaba a 25 personas y que las autoridades de Manitoba estaban desplegando todos sus recursos en el lugar de los hechos. Diez personas fueron trasladadas a hospitales, señaló la agencia The Associated Press.

¿Se conoce la identidad de los afectados?

Las cadenas de televisión emitieron imágenes de lo que parecía una gran camioneta o autobús ardiendo en una zanja cerca de un camión de transporte con el motor destrozado en una carretera. La acera estaba llena de escombros: cristales rotos, un gran parachoques y lo que parecía un andador. Siete lonas azules y amarillas estaban extendidas, informó AP.

El jefe de la RCMP, Rob Lasson, declaró que «en estos momentos, los conductores del autobús y del camión están vivos y en el hospital«. No precisó si se encontraban entre los 10 heridos. La mayoría de los fallecidos eran personas mayores, reveló The Associated Press.