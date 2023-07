Medios locales de comunicación, declararon que la avioneta era una monomotor y al momento del impacto, se encontraban cerca de un campo abierto, por lo que no se reportaron mayores heridos. Al momento, la identidad del piloto no se dio a conocer y las autoridades se encuentran investigando el incidente.

«Los equipos respondieron al accidente alrededor de las 7:30 p. m. en una granja en la cuadra 3600 de Old Level Road», señalaron las autoridades del condado de Hadford y citó The Baltimore Banner. En las imágenes que se revelaron del incidente, se observó el trabajo de la policía en el área y como cercaron el área.

Según informó la policía, se conoce que el incidente fue reportado antes de las siete de la tarde, poco después los funcionarios llegaron al área del siniestro que fue localizada en una granja de Old Level Road, ubicado Havre de Grace. Ante el incidente se declaró que la nave terminó impactándose en un área libre de estructuras arquitectónicas o personas a su alrededor.

Por su parte, Sandy Gallion, presidente de Level Volunteer Fire Company, declaró que «los investigadores de la FAA y la Oficina del Sheriff del condado de Harford se encuentran entre los 30 o 40 socorristas en el lugar», según reportó The Baltimore Banner . Por el momento, la causa del incidente no se reveló. Archivado como: Accidente aéreo Maryland

Tras revisar el área y confirmar la muerte del piloto, el Departamento de Bomberos confirmó que no hubo personas heridas, ni más víctimas fatales a consecuencia del incidente. Al igual, declararon que la tierra no sufrió mayores percances, ni los hogares de la zona se vieron afectados tras la caída de la avioneta.

Accidente aéreo Maryland: ¿Una constante en accidentes?

Antes de notificarse este incidente, se notificó que un incidente similar ocurrió en Missouri, recientemente. De acuerdo con The Associated Press, se conoce que un piloto murió después de que un pequeño avión se estrellara contra un campo en el oeste del estado.

La oficina del alguacil del condado de Clay dijo que una persona que llamó al 911 informó del accidente a las 9:37 a.m. El nombre del piloto no ha sido revelado. No había nadie más en el avión. La oficina del alguacil dijo que el avión bimotor Piper despegó de un pequeño aeropuerto cerca del lugar del accidente, reveló AP. Archivado como: Accidente aéreo Maryland