Repartidora de pizza apuñala 14 veces a una cliente embarazada.

En un suceso que ha conmocionado a la comunidad de Kissimmee, Florida, Brianna Alvelo, una joven de 22 años, es arrestada y enfrenta graves cargos.

Esto tras presuntamente atacar con un cuchillo a una mujer embarazada en un motel, aparentemente debido a una disputa relacionada con una propina.

El incidente ocurrió el pasado domingo por la noche, cuando Alvelo, quien había entregado una pizza previamente en el lugar, regresó acompañada de un hombre armado.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, la víctima había pagado una cuenta de 33,10 dólares con un billete de 50 y solicitó cambio.

NEW: Florida pizza delivery worker stabs a pregnant customer 14 times because she was upset about a $2 tip

Brianna Alvelo, 22, was upset over a $2 tip after delivering a pizza to the Riviera Motel in Kissimmee and returned with an accomplice

The victim was celebrating a… pic.twitter.com/UJsrMNqPjl

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) December 26, 2024