Repartidor de Walmart acusado de acto indecente frente a clienta.

Una mujer de Carolina del Sur ha presentado una demanda contra Walmart Inc.

Después de un presunto acto indecente cometido por uno de sus repartidores.

Según informes del medio WBTW, el incidente ocurrió el pasado 8 de julio en Myrtle Beach.

Cuando Alvin B. Ortiz, de 39 años, fue sorprendido en su vehículo mientras realizaba un acto obsceno frente a la residencia de la demandante, identificada como Jane Doe.

