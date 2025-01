Renuncia el fiscal especial Jack Smith quién estuvo a cargo de los fallidos procesos contra Trump

Sin embargo, la decisión final recae en Garland, quien ha mostrado interés en hacer público, al menos, el informe relacionado con la interferencia electoral.

Los procesos encabezados por Smith contra Trump enfrentaron múltiples desafíos legales que llevaron a su desestimación.

En julio del año pasado, la jueza Cannon rechazó el caso de los documentos clasificados, argumentando que Garland no tenía autoridad para nombrar a Smith como fiscal especial.

Asimismo, el Tribunal Supremo falló a favor de Trump en la investigación sobre interferencia electoral, citando inmunidad presidencial.

JUST IN: Special Counsel Jack Smith has resigned, according to a court filing the DOJ submitted to U.S. District Judge Aileen Cannon on Saturday afternoon.

The public deserves to see his final report before January 20. Release it NOW! pic.twitter.com/0E7bG9bEf6

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 11, 2025