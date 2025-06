Renée Victor, la voz de Abuelita en Coco, fallece a los 86 años

Renée Victor, la querida actriz y voz de Abuelita en la exitosa película Coco de Disney, ha fallecido a los 86 años.

Su muerte se produjo el viernes en su hogar en Sherman Oaks, California, rodeada de su familia.

Su agencia confirmó la noticia a través de la publicación Deadline.

La causa del fallecimiento fue un linfoma, un tipo de cáncer en la sangre.

