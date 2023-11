Remaster confirmado: The Last Of Us Part II Remastered llegará en enero de 2024

Se trata de The Last Of Us Part II, un videojuego lanzado en 2020, mismo que tendrá un remaster para PS5.

Esto no es algo que no se haya visto antes en la industria.

The Last Of Us part II fue el mejor juego del año en 2020

En aquella gala de los Game Awards de 2020, el The Last Of Us part II se llevó varios premios.

Es importante saberlo, no es un juego cualquiera y si no lo has jugado, quizá este sea el mejor momento para hacerlo.

El trabajo que se hizo con el Remake de The Last Of Us Part I para PS5 fue sobresaliente.

Sin duda alguna, es uno de los juegos más memorables de todos los tiempos.