En los últimos años la humanidad ha experimentado un sinfín de sucesos trágicos que hacen pensar a la gente que los últimos días están por llegar, motivo por el cual junta directiva del Bulletin of the Atomic Scientists creó el Reloj del Apocalipsis, un mecanismo que da a conocer por primera vez, la hora en que llegará el fin del mundo, de acuerdo con información del portal de noticias de The Daily Digest