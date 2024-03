La Hora del Camaleón: Las relaciones tóxicas

Un resumen de otro episodio de La Hora del Camaleón para animarte a sintonizarlo.

Esta vez el tema es las relaciones tóxica.

Una invitada comparte su testimonio y cómo salió viva de ese tormento.

Las relaciones humanas han cambiado mucho a lo largo de los años, o ¿no? Cuando escuchamos esta palabra, para bien o para mal, ideas tanto buenas como malas nos llegan a la mente.

En los últimos años, la era digital ha modificado no sólo las relaciones, sino también ha creado nuevas formas de mantenernos en contacto que también han creado un poco de malas costumbres.

Un nuevo concepto que nació o más bien se popularizó en los últimos años es el de relación tóxica. Esta frase se usa en su mayoría cuando una relación lastima a los miembros que están en la misma.

Debido a esto, exploraremos algunos casos que nuestras invitadas nos comparten en el programa de esta gran plataforma para que comprendamos un poco más de este tema.

Relaciones tóxicas

Probablemente has escuchado de este término en algún momento o lo has visto en las redes sociales. En sí, este concepto se usa para expresar que una relación no es buena.

Durante su experiencia, la invitada comenta que experimentó violencia doméstica con su pareja, pero con mucha pena admite que pensaba frases tradicionales.

Las clásicas que dicen algunas personas que no están en esa situación y se preguntan ¿cómo es posible que permitan eso? Admite que le fue muy complicado admitir que se estaba en una relación de este tipo.

Al principio sentía que no era posible y que no era verdad, en otras palabras, estaba en negación por completo. El punto de quiebre fue cuando tuvo que acudir a las autoridades por su situación en ese momento.