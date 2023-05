“Fue pistolero de Pedro Avilés, que fue un jefe de la mafia, les van a desmonetizar esta madre”, destacó Pepe Garza en el programa de Chisme No Like. En el reciente video, explicó que Pedro Eleodoro Cázares, estuvo involucrado con el narcotraficante alrededor de la década de 1970 y destacaron que era alguien importante.

¿Con quién estaba relacionado el abuelo de Peso Pluma?

En las declaraciones que se dieron a conocer, destacaron que Pedro Eeleodoro Cázares Laija, era mejor conocido como Eleodoro Elenes, “El Culichi”, quien resguardaba a Pedro Avilés, alias ‘El León de la Sierra’. Según indicó Pepe Garza, no puede asegurar que sea el abuelo de Peso Pliuma, pero le comentaron sobre este rumor y Elisa Beristaín investigó la veracidad del tema.

“Una persona que trabajaba con Pedro Avilés, entonces, aparentemente, yo no lo sé, no he platicado con él, no sé si sea el abuelo, si tú lo investigaste, seguramente cierto, de Peso Pluma, pero había dos gentes muy famosas”, indicó Pepe Garza en la transmición de Chisme No Like. Al momento, se desconoce si el cantante tiene relación con el narcotraficante.