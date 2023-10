Mariana Seoane dice la verdad de su noviazgo con Adolfo Ángel

«Él fue el productor de mis dos primeros discos. En el segundo ya no éramos pareja, pero quiso hacerlo». Aún habría más…

«Tenía 25 años cuando fui novia de Adolfo Ángel El Temerario, pero gracias a él… como pareja no íbamos a funcionar», expresó.

«Humildad es reconocer quien te ayudó y jamás olvidarlo», «Que linda su actitud, no hay odio en su ser», «Que bonito se expresa de Adolfo».

No pasó mucho tiempo para que los usuarios reaccionaran a esta inesperada confesión de la actriz originaria de Ciudad de México.

«Él me llevó a cantarle a la oficina a José Vega, de Univisión Music, en Los Ángeles y creyó en mí, él produjo mi disco, me dijo ‘claro que si'».

«Yo no lo quería conocer. Arleth Terán conoce a Adolfo en algún lado y me empieza a decir: ‘me pregunta mucho por ti y que quiere conocerte'».

Entre otras cosas, no podía dejar de hablar de la relación que tuvo con Adolfo Ángel, también conocido como ‘El Temerario Mayor’.

«Cuando sonríe es una cosa divina»

En otra parte de esta entrevista, Mariana Seoane reveló que comenzó a enamorarse ‘como una loca’ de Adolfo Ángel.

«Con él me hubiera casado, pero él tampoco no me hubiera dejado ser lo que soy hoy», dijo la cantante y actriz.

Como se mencionó anteriormente, el líder de Los Temerarios fue el productor de los dos primeros discos de Mariana.

Cabe destacar que, a pesar de que Adolfo fue el productor, ella escogió todas las canciones y ‘la dejó’ que le metiera su estilo.