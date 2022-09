Pero el regreso a clases no será el mismo para todos y menos para las familias de las 21 víctimas , pues el dolor sigue presente no solo en sus corazones sino en sus mentes, así lo expresó Ángel Garza, padrastro de Amerie Jo Garza, una de las pequeñas que murió a causa de las balas que disparó Salvador Ramos.

“Es como la noche y mi hijo de 10 años duerme en un catre en mi habitación, porque comparte la habitación con su hermano (Uziyah). Y no puede soportar estar ahí arriba por la noche. Quiero decir, solían pasar horas en la noche hablando y jugando, como aquí. Y yo dije, ‘chicos, hay escuela en la mañana’. Te vas a la cama, ya sabes, y él duerme de la mano de su papá, porque no soporta estar solo”, dijo Nikki Cross. Archivado como: Regreso clases Uvalde

Regreso clases Uvalde: ¿A DÓNDE MANDARÁN A SUS HIJOS?

La familia no quiere mandar a sus hijos a la escuela hasta que haya una certeza en la seguridad, aún tienen miedo y no saben cómo le harán, pero así se mantendrán, sobre a dónde los enviarán dicen lo siguiente: “Flores (Primaria), eso es aquí mismo. Es donde irá otro de mis hijos. No veo nada hecho allí. Eso asusta. Él está asustado. Tengo miedo”.

A su vez, Jazmin Cazares, hermana de Jackie Cazares, de nueve años dice que no quiere volver, pero que lo hará por su hermanita y agregalo siguiente: “Sabiendo que voy a tener que crecer sin una hermana que me admire. Son cosas así. Ella no va a poder verme graduarme. No la veré graduarse. Cosas así, es difícil”. Archivado como: Regreso clases Uvalde