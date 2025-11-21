La “regla de las 48 horas” que puede poner en libertad a un migrante arrestado en Texas
Publicado el 11/21/2025 a las 13:29
- Límite legal de 48 horas
- Custodia migratoria bajo revisión
- Retenciones indebidas generan demandas
Cuando una persona es arrestada por autoridades locales en Texas y existe interés migratorio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) puede emitir una detainer o “ICE hold”, una solicitud para que la cárcel local retenga al detenido hasta 48 horas adicionales después de su liberación por cargos estatales o locales.
Ese periodo adicional es decisivo porque la agencia utiliza esa ventana para evaluar si asume custodia, inicia un proceso o permite la salida del detenido.
¿Cómo opera la regla de las 48 horas?
La retención tiene un límite estricto destinado a evitar detenciones prolongadas sin base judicial, y exceder ese periodo puede derivar en demandas civiles contra la cárcel o el condado responsable.
Diversos fallos y análisis legales sostienen que esta regla protege el derecho constitucional a la libertad personal y funciona como freno frente a prácticas abusivas dentro del sistema migratorio.
Por ello, conocer el funcionamiento de este límite permite a detenidos, familiares y abogados vigilar el procedimiento y documentar cualquier irregularidad.
¿Qué ocurre durante las primeras 48 horas?
Durante esas primeras 48 horas, el ICE define si asumirá la custodia de la persona, si iniciará un proceso de deportación o si permitirá su liberación cuando no existe causa suficiente.
La rapidez con la que se toman esas decisiones hace que cada minuto dentro de ese periodo sea determinante para el futuro migratorio.
Abogados especializados recomiendan no firmar documentos sin asesoría jurídica, registrar la hora exacta en la que debía producirse la liberación, anotar cualquier intervención del ICE o de las autoridades dentro del plazo y documentar cada paso del proceso.
Contar con esa información facilita exigir que se cumpla la norma y permite identificar cuándo una autoridad excede el límite establecido.
La correcta aplicación del límite también funciona como herramienta de control ciudadano, de acuerdo con La Nación.
Permite que familiares, abogados y organizaciones monitoreen la actuación de cárceles y condados, detecten posibles excesos y documenten irregularidades, en especial en contextos de políticas migratorias más estrictas.
Por qué respetar el límite previene abusos y detenciones arbitrarias
Cumplir el límite legal evita detenciones arbitrarias y reduce prácticas abusivas.
En Texas, como en el resto del país, su observancia ha permitido que personas detenidas sin causa suficiente sean liberadas antes de que ingresen por completo al sistema migratorio.
Organizaciones comunitarias aconsejan exigir la liberación inmediata cuando se cumple el plazo y no existe una orden judicial válida que justifique la retención.
De acuerdo con datos de Human Rights Watch y recientes informes migratorios, más de 56.000 personas permanecen bajo custodia de ICE en Estados Unidos, una cifra que representa uno de los niveles más altos de los últimos años y evidencia un escenario de controles más estrictos.
A nivel nacional, cerca del 71% de los migrantes detenidos en 2025 no contaba con antecedentes penales, un dato que subraya la importancia de conocer y utilizar la protección del límite de 48 horas para evitar detenciones prolongadas o arbitrarias.