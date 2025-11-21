La “regla de las 48 horas” que puede poner en libertad a un migrante arrestado en Texas

Límite legal de 48 horas

Custodia migratoria bajo revisión

Retenciones indebidas generan demandas

Cuando una persona es arrestada por autoridades locales en Texas y existe interés migratorio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) puede emitir una detainer o “ICE hold”, una solicitud para que la cárcel local retenga al detenido hasta 48 horas adicionales después de su liberación por cargos estatales o locales.

Ese periodo adicional es decisivo porque la agencia utiliza esa ventana para evaluar si asume custodia, inicia un proceso o permite la salida del detenido.

¿Cómo opera la regla de las 48 horas?

La retención tiene un límite estricto destinado a evitar detenciones prolongadas sin base judicial, y exceder ese periodo puede derivar en demandas civiles contra la cárcel o el condado responsable.

Diversos fallos y análisis legales sostienen que esta regla protege el derecho constitucional a la libertad personal y funciona como freno frente a prácticas abusivas dentro del sistema migratorio.

Por ello, conocer el funcionamiento de este límite permite a detenidos, familiares y abogados vigilar el procedimiento y documentar cualquier irregularidad.