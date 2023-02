¿Qué ocurrió en la localidad?

En los reportes de la policía, destacaron que el sospechoso principal ingresó a una tienda y le disparó fatalmente a un hombre que se encontraba en el local, posterior a ello atacó a una mujer en su hogar, según detalló el portal de noticias The Sun Us. Pero, no fue el único incidente que ocurrió en la localidad.

Después de que se reportó los tiroteos en la tienda y el hogar de la mujer, las autoridades encontraron a cuatro personas sin vida en un hogar cercano a donde ocurrieron los primeros ataques. Según detallaron los medios locales, dos de las últimas víctimas se encontraban en el interior de una casa y las otras dos restantes, en jardín del hogar.