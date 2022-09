Sorprende sismo de 6.1 en el mar

El movimiento telúrico se ubicó al sur de Chile

Las autoridades vigilan si se desarrolló algún incidente en el lugar

¡REPORTAN SISMO! Autoridades confirmaron un sismo de 6.1 grados en escala de Richter en el mar al sur de Chile. Según informaron las autoridades, se está llevando a cabo una revisión de los posibles daños que podría haber generado el movimiento telúrico en las infraestructuras de las zonas más cercanas; por el momento, la noticia continúa en desarrollo.

Otro país que ha causado el pánico de sus habitantes es México. El día 19 de septiembre, se registró un intenso sismo de 7.7 grados en escala Richter que provocó severos daños en Colima y Michoacán; poco después, el pasado 22 de septiembre volvió a registrarse un temblor de 6.9 grados, en el mismo lugar donde ocurrió el primer sismo, siendo considerado una réplica.

SE MUEVE LA TIERRA EN CHILE

Un terremoto con una magnitud preliminar de 6,1 sacudió el viernes el Pacífico frente al sur de Chile, pero no hubo informes preliminares de daños, indicó The Associated Press. Hasta el momento, diversas organizaciones sismológicas han presentado su reporte preliminar sobre el movimiento telúrico que se produjo en la tarde de este viernes.

“Sismo de magnitud 6.1 se percibe el sur de Chile a las 19:53 hora local (22:53 UTC) con epicentro 156 km al ONO de Ancud, Región de Los Lagos, a 10 km de profundidad”, informó la cuenta de Sismología Mundial en redes sociales. Las autoridades se encuentran revisando las propiedades cercanas a donde ocurrió el sismo.